Samsung Galaxy M53 5G поступит в продажу 29 апреля

Samsung Galaxy M53 5G будет доступен в нескольких цветовых вариантах, включая коричневый, синий и зеленый. На данный момент устройство продается в Индии по цене 24 089 рупий (315 долларов) за версию с 6 ГБ ОЗУ и 26 000 рупий (340 долларов) за версию с 8 ГБ ОЗУ. В европейском регионе цены составят 470 и 520 евро соответственно. Galaxy M53 5G оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Производительность обеспечит платформа Dimensity 900. Телефон получит слот для карт памяти microSD. Объем флеш-памяти составляет 128 ГБ.

Смартфон Galaxy M53 5G имеет 32-мегапиксельную селфи-камеру на передней панели. Основная камера имеет датчики изображения с разрешением 108, 8, 2 и 2 Мп. Galaxy M53 5G оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт. Телефон работает под управлением операционной системы Android 12 с оболочкой One UI 4.1.