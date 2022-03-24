Samsung Galaxy M53 будет стоить 400 долларов

Слухи приписывают устройству восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 900, предустановленную фирменную оболочку OneUI 4.1 на основе операционной системы Android 12, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 25 Вт (адаптера питания в комплекте поставки не будет), 6,7-дюймовый Super AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, селфи-камеру на 32 Мп, а также основную квадрокамеру с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп (сверхширик), 2 Мп (макро) и 2 (датчик для замера глубины сцены).