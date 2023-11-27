Samsung Galaxy M53 обновили до Android 14

Компания Samsung начала распространение фирменной оболочки One UI 6.0 на базе операционной системы Android 14 для смартфона Galaxy M53. Ранее апдейт получили актуальные флагманские модели, среднеуровневый Galaxy A54 и даже бюджетный Galaxy A14 5G. До конца года корейский гигант планирует обновить еще несколько десятков своих смартфонов и планшетов.

Напомним, что выпущенный полтора года назад Galaxy M53 характеризуется корпусом толщиной 7,4 мм и массой 176 граммов, 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, однокристальной системой MediaTek Dimensity 900 с модемом 5G, слотом для карты microSD, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт быстрой зарядки, тыльной камерой с главным модулем разрешением 108 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп и двумя 2-Мп вспомогательными датчиками изображения, а также фронтальной камерой на 32 Мп.