Samsung Galaxy M53 обновили до Android 14

Напомним, что выпущенный полтора года назад Galaxy M53 характеризуется корпусом толщиной 7,4 мм и массой 176 граммов, 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, однокристальной системой MediaTek Dimensity 900 с модемом 5G, слотом для карты microSD, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт быстрой зарядки, тыльной камерой с главным модулем разрешением 108 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп и двумя 2-Мп вспомогательными датчиками изображения, а также фронтальной камерой на 32 Мп.