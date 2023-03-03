Samsung Galaxy M54 получит 108-Мп камеру

В сети появились подробности о смартфоне среднего уровня Samsung Galaxy M54, который будет очень сильно похож на также пока еще не представленный Galaxy A54. Итак, аппарат получит основную камеру со 108-Мп датчиком изображения, в то время как в Galaxy A54 будет использоваться 50-Мп камера. Само по себе разрешение ни о чем не говорит, а название сенсора пока не раскрывается. Также Galaxy M54 приписывают наличие однокристальной системы Samsung Exynos 1380, AMOLED-дисплея с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц, до 8 ГБ оперативной памяти и батареи ёмкостью 5000 мАч.

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