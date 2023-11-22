Samsung Galaxy M55 5G засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy M55 5G, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 644, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. Аппарат набрал 3375 и 11330 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Предполагается, что грядущая новинка получит ёмкий аккумулятор и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью минимум 25 Вт. Её предшественник в лице Galaxy M54 5G оснащается батареей на 6000 мАч и поддержкой 25-Вт быстрой зарядки.

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