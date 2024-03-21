Samsung Galaxy M55 получит SoC Snapdragon 7 Gen 1

В Google Play Console обнаружились подробности о смартфоне Samsung Galaxy M55 5G, который еще не был представлен официально. База данных подтвердила использование экрана с разрешением 2400:1080 пикселей и однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 644. Эти сведения подтверждают достоверность недавней утечки, приписывавшей смартфону батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, слот для карты памяти microSD, OLED-дисплей, тройную тыльную камеру с оптической стабилизацией изображения в главном модуле и предустановленную операционную систему Android 14.