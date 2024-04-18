Samsung Galaxy M55 вышел в Европе

Компания Samsung выпустила в европейскую продажу смартфон Galaxy M55, который оценен в 480 и 530 евро за версии со 128 ГБ и 256 ГБ флеш-памяти соответственно. Новинка оснащается 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти, предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой One UI 6.1, 6,7-дюймовым экраном AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, фронтальной камерой на 50 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 45-Вт проводной зарядки.

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