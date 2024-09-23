Samsung Galaxy M55s 5G оценили в 240 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M55s 5G, которая появится в продаже на дебютном индийском рынке 26 сентября по цене в 240 долларов за базовую конфигурацию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Новинка также оснащается двухцветной тыльной панелью, 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 1000 нит и кадровой частотой 120 Гц, подэкранным дактилоскопическим сенсором, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графическим адаптером Adreno 644 и модемом 5G, 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ, 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки и предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной оболочкой One UI 6.1.