Samsung Galaxy M55s 5G получит 45-Вт зарядку

Профильное издание Smartprix поделилось первыми изображениями и подробностями о смартфоне Samsung Galaxy M55s 5G, который еще не был представлен официально. Судя по рендерам, аппарат получит заднюю панель с разной текстурой и отдельно расположенными модулями тройной основной камеры. Смартфону также приписывают наличие 6,67-дюймового Super AMOLED Plus-дисплея с разрешением 1080:2400 и кадровой частотой 120 Гц, 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 c максимальной частотой 2,4 ГГц, графическим ускорителем Adreno 644 и модемом 5G, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, портом USB Type-C 2.0, адаптеров беспроводной связи Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 и NFC, дактилоскопического сенсора, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки 45-Вт проводной быстрой зарядки и корпуса массой 180 грамм и толщиной 7,8 мм.