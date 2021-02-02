Samsung Galaxy M62 получит АКБ на 7000 мАч

В базе данных тайландского регулятора NBTS обнаружились сведения о еще не представленном официально смартфоне Samsung Galaxy M62 с модельным номером SM-M625F/DS. Это значит, что официальный релиз устройства уже не за горами. Ранее Galaxy M62 засветился в базе данных бенчмарка Geekbench, который подтвердил наличие фирменной платформы Exynos 9825, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 11. Ну а Федеральная комиссия по связи США раскрыла следующие подробности: батарея ёмкостью 7000 мАч, поддержка проводной быстрой зарядки мощностью 25 Вт, симметричный порт USB-C и 3,5-мм разъем для наушников. Ориентировочная цена смартфона пока держится в секрете.