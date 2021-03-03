Samsung Galaxy M62 представлен в Малайзии

Samsung представила Galaxy F62 в Индии еще в феврале, и в этой стране устройство пользуется повышенным спросом из-за относительно низкой стоимости и приличных характеристик. Сегодня компания привезла устройство под названием Galaxy M62 в Малайзию по цене 494 доллара. Стоит отметить, что это точно такой же гаджет, просто название у него отличается ровно на одну букву. Кроме того, важно уточнить, что Samsung представила один вариант комплектации смартфона Galaxy M62 в Малайзии — это 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Что касается цветов, у пользователей, желающих купить устройство, на выбор есть черный, зеленый и синий цвета. Они представлены в форме градиента и довольно привлекательно смотрятся на тыльной панели.