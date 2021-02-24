Samsung Galaxy M62 с АКБ на 7000 мАч представят 3 марта

Компания Samsung объявила о том, что смартфон Galaxy M62 с аккумулятором ёмкостью 7000 мАч будет представлен 3 марта. Впрочем, перед нами не новая модель, а переименованный Galaxy F62. Этот смартфон оснащается 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, 8-ядерной платформой Exynos 9825, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой на 32 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 64 Мп, 12 Мп, 5 Мп и 5 Мп, боковым дактилоскопом, модулем NFC, портом USB-C, 3,5-мм разъемом для наушников, батареей емкостью 7000 мАч, предустановленной ОС Android 11 с оболочкой One UI 3.1 и поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт. В Индии за смартфон просят 330 и 360 долларов в зависимости от версии.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M62
Обзоры:
Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)
Обзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFC
Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GBЛучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GB
Новости:
POCO M3 выйдет в Индии с 6 гигабайтами ОЗУ

Пару дней назад POCO подтвердила запуск POCO M3 в Индии 2 февраля. Поскольку этот смартфон был официально...
Глобальный запуск Xiaomi Mi 11 назначен на 8 февраля

Компания Xiaomi представила свой флагманский смартфон Mi 11. Теперь компания Xiaomi подтвердила, что дата...
Смартфоны Redmi Note 10 представят 10 марта

Индийский Amazon рассекретил дату выхода смартфонов Redmi Note 10 – презентация состоится 10 марта. В лин...
Обзор Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION. Бюджетный башенный кулер в белом исполненииОбзор Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION. Бюджетный башенный кулер в белом исполнении
Lenovo представила ноутбуки с необычными системой охлаждения и экраномLenovo представила ноутбуки с необычными системой охлаждения и экраном
Обзор COUGAR ARMOR ONE. Лучшее игровое кресло в сегменте 20 000 рублейОбзор COUGAR ARMOR ONE. Лучшее игровое кресло в сегменте 20 000 рублей
Лучшие швейные машины. Singer M2105Лучшие швейные машины. Singer M2105
Обзор ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB (ROG-STRIX-LC-RX6800XT-O16G-GAMING). Лучшая видеокарта RX 6800 XTОбзор ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB (ROG-STRIX-LC-RX6800XT-O16G-GAMING). Лучшая видеокарта RX 6800 XT
Флагманский смартфон iQOO 7 доступен для...
Флагманский смартфон iQOO 7 доступен дляКомпания iQOO начала принимать предварительные заказы на новый флагманский смартфон iQOO 7, который был п...
Рынок восстановленных смартфонов в упадк...
Рынок восстановленных смартфонов в упадкКак мы все знаем, COVID-19 затронул в негативном каждый сектор, от технологий до сельского хозяйства, и и...
ASUS ROG Claymore II оснащена съемным ци...
ASUS ROG Claymore II оснащена съемным циВчера компания ASUS на выставке CES 2021 анонсировала механическую игровую клавиатуру ROG Claymore II. От...
Nokia 3.4, Nokia 5.4 и Nokia Power Earbu...
Nokia 3.4, Nokia 5.4 и Nokia Power EarbuКомпания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, запустила в Индии бюджетные смартфоны Nokia 3.4 и ...
Huawei Mate 40 появился в продаже...
Huawei Mate 40 появился в продажеСмартфон Huawei Mate 40 Pro появился в продаже уже давно, а вот младшая версия Mate 40 дебютировал на дом...
Представлен LG Gram нового поколения...
Представлен LG Gram нового поколенияКогда-то давно ноутбук LG Gram сделал себе имя благодаря тонкой и легкой конструкции, которая весила мень...
Новый патч Horizon Zero Dawn Patch 1.10 ...
Новый патч Horizon Zero Dawn Patch 1.10 Разработчик Guerrilla Games выпустила Patch 1.10 для Horizon Zero Dawn. В нем содержится исправления связ...
Смартфон Oppo A93 5G оценен в $340...
Смартфон Oppo A93 5G оценен в $340Несколько дней назад была выпущена платформа Qualcomm Snapdragon 480, которая стала самой дешевым чипсето...
Мониторы Acer Nitro XV2 выходят в России...
Мониторы Acer Nitro XV2 выходят в РоссииКомпания Acer выпустила в России геймерские мониторы серии Nitro XV2: XV272UKVbmiiprzx, XV272UXbmiipruzx ...
Gaijin Entertainment анонсировала онлайн...
Gaijin Entertainment анонсировала онлайнРоссийский издатель и разработчик игр Gaijin Entertainment анонсировала постапокалиптическую онлайн-игру ...
REKT анонсировала игровое кресло ULTIM8 ...
REKT анонсировала игровое кресло ULTIM8 Французская компания REKT анонсировала игровое кресло ULTIM8. Новое кресло предлагает широкий выбор цвето...
Смартфон Motorola Edge S будет поставлят...
Смартфон Motorola Edge S будет поставлятMotorola, принадлежащая компании Lenovo, уже подтвердила, что Motorola Edge S станет новым смартфоном ком...
Обзор vivo HP2055. Беспроводные наушники для фитнеса и спортаОбзор vivo HP2055. Беспроводные наушники для фитнеса и спорта
Обзор Creative SB Play! 4. Звуковая карта для конференц-связи, удаленкиОбзор Creative SB Play! 4. Звуковая карта для конференц-связи, удаленки
Обзор ViewSonic VX3258-2KC-mhd. Минималистичный игровой монитор на 31.5Обзор ViewSonic VX3258-2KC-mhd. Минималистичный игровой монитор на 31.5"
Обзор Samsung 970 EVO 1000 GB (MZ-V7E1T0BW). Быстрый и горячий M.2 дискОбзор Samsung 970 EVO 1000 GB (MZ-V7E1T0BW). Быстрый и горячий M.2 диск
Обзор JBL Tune 125 TWS. Беспроводные затычки с автономностью на 32 часаОбзор JBL Tune 125 TWS. Беспроводные затычки с автономностью на 32 часа
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor