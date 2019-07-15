Samsung Galaxy Note 10 5G получит три конфигурации памяти

Смартфон Samsung Galaxy Note 10 5G будет оснащен 256GB, 512GB и 1TB хранения с последней моделью с участием 12 ГБ Гб ОЗУ. Ожидается, что это устройство будет стоить около $ 1000, а модель с 512 ГБ памяти обойдется в $ 1150.

Новинка будет поставляться с 6,75-дюймовым изогнутым дисплеем Super AMOLED с очень тонкими рамками и камерой для селфи в центре экрана. Мобильная платформа Snapdragon 855. Установка с тремя камерами будет включать 12 МП основной датчик, возможно, с трехступенчатой ​​переменной диафрагмой, 12 МП телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом и широкоугольную 16МП камеру. Samsung хотел использовать батарею емкостью 4500 мАч, аналогичную той, что доступна на Galaxy S10 5G, однако пришлось освободить место для корпуса S Pen, что заставило его снизить емкость аккумулятора до 4170 мАч. В комплект входит быстрое зарядное устройство на 25 Вт, однако телефон будет поддерживать проводную зарядку 45 Вт и беспроводную зарядку 20 Вт. Galaxy Note 10 5G будет выпущен с предустановленным Android 9 Pie и интерфейсом Samsung One UI.

5G в 10 раз быстрее, чем 4G LTE. Однажды созданная по всей стране, эта более высокая скорость должна позволить создать новые предприятия и отрасли, которые мы даже не можем себе представить сегодня.