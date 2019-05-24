Samsung Galaxy Note 10 экран с вырезом посередине и камера с четырьмя модулями

2019-05-24, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Samsung Galaxy Note 10; [52]
Новинку на рендерах имеет стеклянный корпус с более прямыми углами, а также несколько привычных и новых вариантов расцветок. На передней части смартфона виднеется широкоформатный дисплей с тонкими рамками и вырез для фронтальной камеры. Его разместили в центре, а не в правом углу, как у линейки Galaxy S10. На задней стороне устройства есть вертикально расположенная основная камера с четырьмя модулями.

Согласно утечкам Galaxy Note 10 выйдет в четырёх версиях, которые будут отличаться диагоналями дисплеев (6.28″, 6.4″, 6.7″ и 6.75″), наличием 5G-модема и, возможно, модулями камер. Все модели получат процессор Snapdragon 855 или Exynos 9810 и, возможно, стилус S-Pen со встроенной камерой. На это намекают патенты компании. Объём аккумулятора составит около 4000–4500 мАч. Естественно, будет быстрая и беспроводная зарядка. Новую флагманскую линейку должны представить уже в августе или сентябре этого года.

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