Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus поступили в продажу

Компания Samsung в рамках линейки Galaxy Note анонсировала сразу два смартфона.

В России оба смартфона доступны в модификации с 256 ГБ встроенной памяти. Samsung Galaxy Note 10 несёт на борту 8 ГБ оперативной памяти и стоит 76 990 рублей. В Samsung Galaxy Note 10 Plus объём ОЗУ составляет 12 ГБ, что является рекордом рынка. Официальная рекомендованная цена флагмана – 89 990 рублей.

В комплект поставки входят проводные наушники с акустикой от AKG и интерфейсом подключения USB Type-C, адаптер питания с USB-C, кабель формата USB-C – USB-C, переходник с USB Type-C на USB Type-A, скрепка для извлечения лотка с SIM-картами, наконечники для стилуса S Pen и, собственно, сам смартфон.

Samsung Galaxy Note 10 Plus получил чип Exynos 9825, Quad HD+ дисплей диагональю 6.8 дюйма и отверстием под фронтальную камеру на 10 Мп (f/2.2), которая может записывать видео в Ultra HD при 30 к/сек. Основная камера в смартфоне имеет основной модуль и телеобъектив на 12 Мп, а также «ширик» на 16 Мп и ToF-сенсор. Согласно DxOMark, модель Galaxy Note 10 Plus – лучший камерофон в мире на данный момент.

Из остального выделим наличие стереодинамиков, NFC, защиты от воды и пыли по стандарту IP68, а также аккумуляторную батарею ёмкостью 4300 мАч с поддержкой 15-ваттной беспроводной зарядки по стандарту Qi, реверсивной беспроводной зарядки мощностью 9 Вт и 45-ваттной проводной зарядки. Из коробки смартфон работает на базе операционной системы Android Pie с оболочкой One UI.