Samsung Galaxy Note 10 на рендерах

Совсем скоро компания Samsung должна анонсировать свой новый смартфон Samsung Galaxy Note 10, который будет реализован на основе уже готовых решений компании. Вероятно, у смартфона будет большой дисплей, больше, чем у Samsung Galaxy S10+, плюс перо в наличии и несколько уникальных фишек. На просторах интернета умельцы уже стали рисовать свои уникальные рендеры смартфона, дабы вы могли оценить возможный облик будущего флагмана. И стоит сказать, что рисунки эти выглядят крайне стильно и привлекательно. Конечно, на деле смартфон может показаться совершенно другим, но мы об этом узнаем уже после того, как пройдет официальная презентация и можно будет говорить о реальной стоимости и возможностях новинки. Сейчас это лишь мечты.