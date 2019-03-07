Samsung Galaxy Note 10 показали в виде концепта

Дизайнеры из интернета изучили изменения дизайна в смартфонах Samsung Galaxy S9 и S10, после чего представили аналогичные изменения в своем концепте смартфона Samsung Galaxy Note 10. Пока что это лишь наброски, но в целом выглядит очень даже неплохо. Производитель действительно может перевести камеру на тыльной панели в горизонтальный вариант, так как это более удобно для пользователя, да и остальные элементы корпуса тоже смотрятся органично. Проблема лишь в том, что о начинке новинки нет никакой информации. Да и это логично, ведь никакого официального анонса пока что не намечается. Производителю нужно еще новый флагман реализовать на полную мощность, а только потом уже показывать следующее новое устройство топового уровня.