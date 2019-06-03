Samsung Galaxy Note 10 получит быструю зарядку 45 Вт

Компания Samsung планирует представить Galaxy Note10 в августе этого года. Смартфон будет предлагать еще более быструю технологию зарядки по сравнению с прошлогодним Galaxy Note9 с аккумулятором емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт. Появившаяся в сети информация намекает на флагман с быстрой зарядкой 45 Вт.

Samsung Galaxy Note10, который носит кодовое название Da Vinci в честь Леонардо да Винчи, возможно лишится всех физических кнопок, таких как клавиши регулировки громкости, а также 3,5-мм аудиоразъема. Взамен на корпусе смартфона будут реализованы сенсорные панели по бокам, что позволит повысить жесткость корпуса, уменьшить сложность конструкции, сделать корпус более герметичным и освободить место для более емкой батареи.

Новинка будет оснащена 6,75 дюймовым AMOLED-экраном с отверстием под селфи-камеру, четырьмя основными камерами и поддержкой сетей 5G.