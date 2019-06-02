Samsung Galaxy Note 10 получит быструю зарядку мощностью 45 Вт

2019-06-02, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Samsung Galaxy Note 10; [70]
Galaxy Note 10 получит быструю зарядку мощностью 45 Вт. Для сравнения, Galaxy S10 и прошлогодний Galaxy Note 9 заряжаются в 3 раза медленнее: мощность их зарядки — 15 Вт. И даже у Huawei P30 Pro в комплекте идет быстрая зарядка «всего» на 40 Вт.

Также, по слухам, у Note 10 будут довольно емкие аккумуляторы — до 4500 мАч у старшей версии.

Galaxy Note 10 выйдет в четырёх версиях, которые будут отличаться диагоналями дисплеев (6.28″, 6.4″, 6.7″ и 6.75″), наличием 5G-модема и, возможно, модулями камер. Все модели получат процессор Snapdragon 855 или Exynos 9810 и, возможно, стилус S-Pen со встроенной камерой. На это намекают патенты компании. Объём аккумулятора составит около 4000–4500 мАч. Новую флагманскую линейку должны представить уже в августе или сентябре этого года.

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