Samsung Galaxy Note 10 получит быструю зарядку на 45 Вт

2019-06-02, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy Note 10; [111]
На протяжение нескольких недель различные слухи прочили смартфону Galaxy Note 10 поддержку быстрой зарядки то на 18 Вт, то на 25 Вт. По данным авторитетного инсайдера Ice Universe, флагман получит технологию быстрой зарядки мощностью 45 Вт! При этом отказ от 3,5-мм разъема для наушников позволит увеличить ёмкость аккумулятора до 4500 мАч. Для сравнения, актуальный флагман Samsung Galaxy Note9 оснащается батареей ёмкостью 4000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью всего 15 Вт. Официальный анонс Galaxy Note 10 ожидается в августе этого года.


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