Samsung Galaxy Note 10 получит быструю зарядку с мощностью больше 25 Вт

Компания Samsung уже во всю работает над флагманом Galaxy Note 10. Сейчас в сети появились очередные слухи о новинке.

По словам китайского инсайдера Ice Universe, начиная с Galaxy Note 10 быстрая зарядка в смартфонах компании больше не будет слабым местом. Новый фаблет естественно получит её, но она будет больше таковой в Galaxy S10 5G и Galaxy A70 (25 Вт). Точные цифры инсайдер не сообщил, но согласно некоторой информации, это может быть 50 Вт. Для сравнения, в Huawei P30 Pro этот показатель равен 40 Вт.

Напомним, согласно утечкам, Galaxy Note 10 выйдет в четырёх версиях. Они получат экраны Infinity-O на 6.28, 6.4, 6.7 и 6.75 дюймов, разные модули камер и аккумуляторы. Все четыре смартфона будут работать процессоре Snapdragon 855 или Exynos 9810 (в зависимости от рынка продаж) и, возможно, их оснастят стилусом S-Pen со встроенной камерой. По крайне мере, на это намекают патенты компании. Ещё Galaxy Note 10 приписывают корпус без кнопок, как в неудачном смартфоне Meizu Zero и в концептуальном устройстве Vivo Apex 2019.