Samsung Galaxy Note 10 получит процессор Exynos 9825

Некоторое время назад на просторах интернета появились качественные рендеры модели смартфона Samsung Galaxy Note 10, на которых можно увидеть фирменный дизайн компании, камеру в отверстии в экране и так далее. Но, это не так интересно, как начинка, которую сегодня тоже слили в сеть благодаря одну из бенчмарков по производительности. Если верить данной информации, смартфон будет использовать процессор Exynos 9825, который разработала сама компания Samsung, плюс будет установлено 8 гигабайт оперативной памяти. Результаты у процессора весьма неплохие, но ничего невероятного в нем нет. Производители уже давно дошли до того предела мощности, когда двигаться дальше довольно трудно. А вот пользователи ждут повышения производительности.