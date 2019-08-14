Samsung Galaxy Note 10+ снимает лучше всех

Известнейший ресурс DxOMark опубликовал снимки смартфона Samsung Galaxy Note 10+ и сообщил, что на текущий момент этот смартфон снимает лучше, чем какой-либо другой. Стоит отметить, что ранее этот же титул получил смартфон Huawei P30 Pro, но довольно быстро его отобрал смартфон от корейской компании. Местные эксперты сообщили, что новый флагман гораздо лучше передает цветовую гамму, отлично справляется с HDR и снимает видео в просто шикарном качестве. Конечно, доверять ресурсу или нет дело ваше, но в целом мы верим, что новый флагман за 1400 долларов может снимать даже лучше, чем предыдущий флагман компании Huawei. Вопрос только в том, стоит ли отдавать столько денег за качественные фото, если смартфоны за 400 долларов снимают неплохо?