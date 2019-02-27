Samsung Galaxy Note 10 уже обсуждают в сети

Официальный анонс флагмана компании Samsung уже состоялся и теперь пользователям нужно обсуждать что-то новое, необычное и интересное. Видимо, теперь мы будем легко слушать информацию про смартфон Samsung Galaxy Note 10, как это было с Galaxy S10. Дело в том, что инсайдеры прямо завалили интернет своими данными про новый телефон от корейского бренда. Кто-то уверяет, что у него будет 7 дюймов диагонали, кто-то уже говорит, что у него будет пять или даже шесть камер. Даже фотографии уже появились, хотя они явно являются обычным фотошопом. Остается лишь ждать анонса продукта и думать о том, что же корейский производитель придумает в этот раз. Ведь простой и хороший смартфон уже мало кого удивил, пользователям нужна инновация.