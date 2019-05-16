Samsung Galaxy Note 10 выйдет в шести расцветках

В сети продолжают появляться подробности о флагманском фаблете Galaxy Note 10. На этот раз сразу несколько инсайдеров поделились информацией о расцветках устройства.

Согласно утечкам, обычная модель смартфона выйдет в шести расцветках корпуса: черная, серебристая, розовая, красная, голубая и белая. По словам Ice Universe, серебристый и голубой цвета будут градиентными. Старшей версии Galaxy Note 10 Pro приписывают несколько уникальных расцветок, но какие именно, пока не сообщают.

Напомним, по слухам, фаблет выйдет в четырёх версиях с экранами Infinity-O на 6.28, 6.4, 6.7 и 6.75 дюймов. Отличаться устройства будут ещё количеством модулей камер и поддержкой сети пятого поколения: две модели с 5G и две с 4G. Все версии получат процессор Snapdragon 855 или Exynos 9810 и, возможно, стилус S-Pen со встроенной камерой (на это намекают патенты компании). Объём аккумулятора составит около 4000-4500 мАч. Естественно, будет быстрая и беспроводная зарядка.