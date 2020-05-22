Samsung Galaxy Note 20 показали на рендерах

На просторах интернета есть достаточно много интересной информации о том, каким будет смартфон Samsung Galaxy Note 20 и какие у него будут основные преимущества. Конечно, пока что говорить об этом трудно, ведь слова инсайдеров нельзя воспринимать как истину. Однако сегодня в сети появилась информация о том, что гаджет получит новый дизайн, а вскоре после этого появились и рендеры, которые, правда, не являются официальными изображениями. Но если это правда, то гаджет получит довольно странный дизайн корпуса, который сильно выделяется на фоне предыдущего релиза корейской компании. Будем надеяться, что Samsung Galaxy Note 20 будет действительно крутым гаджетом, который изменит отношение к рынку современных смартфонов.