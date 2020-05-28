Samsung Galaxy Note 20 получит 108-Мп камеру

Профильное издание Notebook Check поделилось подробностями об основной камере топового смартфона Galaxy Note 20 Plus, выход которого ожидается в августе этого года. Итак, аппарат получит главный модуль на основе 108-Мп датчика Bright HM1, который установлен в Samsung Galaxy S20 Ultra, но с улучшенной работой системы автофокуса. Также камере прочат телефото-модуль на основе датчика разрешением 12 Мп с площадью 1/2.55" (как в Galaxy S10 и Galaxy Note 10) и 12-Мп сверхширокоугольный модуль, как в Galaxy S20. Тем временем ресурс SamMobile рассказал о серой, зеленой и бронзовой расцветках в Note 20, а также чёрной и бронзовой в Note 20 Plus.

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