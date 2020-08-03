Samsung Galaxy Note 20 получит уникальный чип

Совсем скоро корейская компания Samsung представит свой новый флагман Samsung Galaxy Note 20, который уже давно показали на различных рендерах и даже основные характеристики устройства уже есть в сети. При этом производитель еще сумел сохранить некоторые секреты в тайна, например, про новый датчик, который позволит находить устройства удаленно. Например, вы потеряли связку ключей с чипом, через который смартфон сможет обнаружить пропажу и указать пользователю на нее. Пока что это информация от сторонних источников, которые якобы слили ее из сети, но мы думаем, что совсем скоро производитель сам расскажет все детали о своей новинке, чтобы мы понимали стоит ли платить за нее свои деньги или не стоит. Пока что ждем новостей.