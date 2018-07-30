Samsung Galaxy Note 9 может получить эффективное охлаждение

Сетевые источники поделились очередной порцией слухов о смартфоне Galaxy Note 9, официальный анонс которого запланирован на 8 августа. Утверждается, что аппарат получит высокоэффективную систему охлаждения, благодаря которой он не будет перегреваться даже при игре в самые требовательные игры или при подключении внешнего монитора. Это будет достигнуто за счет использования тепловых трубок, которыми "покрыта почти половина правой части" смартфона.

Напомним, что Samsung Galaxy Note 9 также прочат 6,4-дюймовый S-AMOLED Infinity Display с разрешением 2960:1440 пикселей, двойную основную камеру на 12 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, топовые процессоры Snapdragon 845 и Exynos 9810, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной 128 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор на 4000 мАч.