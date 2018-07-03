Samsung Galaxy Note 9 показался на новых рендерах

Сетевые источники поделились новыми рендерами Samsung Galaxy Note 9, который на этот раз запечатлен в защитном чехле. Судя по снимкам, аппарат не будет сильно отличаться от предшественника и получит изогнутый по бокам экран с тонкой рамкой сверху и почти отсутствующей рамкой снизу. На задней панели можно увидеть горизонтально расположенную сдвоенную камеру и сканер отпечатков пальцев.

Напомним, что слухи прочат смартфону 6,4-дюймовый S-AMOLED Infinity Display, топовые процессоры Snapdragon 845 и Exynos 9810, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной т 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор на 4000 мАч. Официальный анонс Galaxy Note 9 должен состояться 9 августа.