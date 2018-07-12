Samsung Galaxy Note 9 засветился на рекламном постере

В сети появилось фото рекламного постера, на котором изображен смартфон Samsung Galaxy Note 9. На снимке можно увидеть заднюю панель устройства в синей расцветке и золотой стилус. Также отметим порт USB-C, решетку громкоговорителя, порт USB-C и 3,5-мм разъем для наушников.

По предварительным данным, смартфон получит 6,4-дюймовый S-AMOLED Infinity Display с разрешением 2960:1440 пикселей, двойную основную камеру на 12 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, топовые процессоры Snapdragon 845 и Exynos 9810, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной т 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор на 4000 мАч. Официальный анонс Samsung Galaxy Note 9 состоится 9 августа.