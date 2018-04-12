Samsung Galaxy Note 9 получит 6,4-дюймовый дисплей

Довольно известный искатель утечек Ice universe поделился сведениями о смартфоне Samsung Galaxy Note 9, который еще не был представлен официально. По словам источника, аппарат оснастят 6,4-дюймовым экраном, что на 0,1 дюйма больше, чем у предшественника. Емкость аккумулятора смартфона составит 3850 или 4000 мАч, в то время как Galaxy Note 8 оснащен батареей на 3300 мАч. Согласно бенчмарку Geekbench, аппарат получит процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 8.1.0 Oreo. Ранее появились слухи о том, что смартфон появится в продаже уже в июле-августе этого года.