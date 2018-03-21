Samsung Galaxy Note 9 с тройной камерой показался на рендере

В сети появился довольно качественные рендер флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 9, официальный анонс которого ожидается в августе-сентябре этого года. Изображение демонстрирует две предполагаемые особенности устройства – тройную основную камеру и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Также можно заметить еще более узкие рамки, множество светодиодов по бокам модуля камеры, основную вспышку под ней, беспроводную зарядку, кнопку Bixby и стилус. Отметим, что первым смартфоном с тройной камерой станет Huawei P20 Pro, официальный дебют которого ожидается 27 марта.