Samsung Galaxy Note 9 выйдет в коричневой расцветке

Сетевые источники поделились очередной порцией информации о смартфоне Samsung Galaxy Note 9, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат выйдет в пяти расцветках, среди которых будет одна новая. Речь идет о коричневом цвете. Правда, новым его можно назвать с большой натяжкой, ведь он уже использовался в Galaxy Note II и Galaxy S6. Помимо коричневого пользователь сможет выбрать между серым, синим, чёрным и фиолетовым цветами.

Согласно предыдущим слухам, смартфон получит 6,3-дюймовый (или 6,38) дисплей с разрешением 2960:1440 пикселей, 512 ГБ флэш-памяти и улучшенную версию персонального помощника Bixby. Дебют устройства ожидается в августе этого года.