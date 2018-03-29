Samsung Galaxy Note 9 замечен в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились сведения о смартфоне Samsung Galaxy Note 9, который еще не был представлен официально. Сообщается о процессоре Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти и операционной системе Android 8.1.0 Oreo. Судя по номеру Samsung SM-N960U и процессору Qualcomm, данная модель предназначается для американского рынка. Ранее сегодня появились слухи о том, что смартфон появится в продаже уже в июле-августе этого года.

По предварительным данным, Samsung Galaxy Note 8 получит 6,3 дюймовый S-AMOLED экран с соотношением сторон 18,5:9, топовые процессоры Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ, 129 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти, двойную основную камеру и аккумулятор на 3850 мАч.