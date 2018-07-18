Samsung Galaxy Note 9 засветился на видео и фото

Авторитетный искатель утечек Эван Бласс (@Evleaks) поделился первым официальным рендером фаблета Samsung Galaxy Note 9, официальный анонс которого должен состояться 9 августа. Также в сети появилось видео и живые фотографии грядущей новинки. Снимки подтверждают расположение сканера отпечатка пальцев под горизонтальной ориентированной двойной камерой. Что до видео, то его достоверность вызывает у нас сомнения из-за слишком толстой нижней панели, поскольку на рендере Бласса она намного тоньше.

По предварительным данным, смартфон получит 6,4-дюймовый S-AMOLED Infinity Display с разрешением 2960:1440 пикселей, двойную основную камеру на 12 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, топовые процессоры Snapdragon 845 и Exynos 9810, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной т 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор на 4000 мАч.