Samsung Galaxy Note может поставляться с камерой внутри S Pen

Недавний патент Samsung рисует довольно странную картину относительно будущего флагмана Galaxy Note. Похоже, что Samsung ищет способы полностью убрать дизайн экрана с выемкой и «дырой», но все же позволяет владельцам Galaxy Note делать селфи.

В патенте описан способ, включающий камеру в S Pen, которая будет иметь по меньшей мере один объектив и датчик изображения.

Камера, встроенная в стилус, должна управляться внешней кнопкой. Другая внешняя кнопка, расположенная ниже на S Pen, должна позволить пользователям регулировать масштабирование. Это позволит будущему стилусу делать снимки без использования телефона Galaxy Note.