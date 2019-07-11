Samsung Galaxy Note10 и Galaxy Note9 сравнили на рендере

Авторитетный инсайдер Ice Universe, известный достоверными утечками, опубликовал сравнительный рендер смартфонов Samsung Galaxy Note8, Galaxy Note9 и Galaxy Note10, который еще не был представлен официально. Судя по изображению, новинка будет настоящим прорывом по сравнению с предшественниками за счет почти полного отсутствия рамок. Разумеется, аппарат кажется меньше: он получит дисплей на 6,3 дюйма, в то время как Galaxy Note9 имеет экран диагональю 6,4 дюйма. На другом фото можно увидеть Galaxy S10+ с фирменными обоями с Galaxy Note10. Официальная презентация Samsung Galaxy Note10 и Galaxy Note10+ должна пройти 7 августа этого года.