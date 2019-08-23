Samsung Galaxy Note10+ и его характеристика

Помимо автономности мы также проверили скорость зарядки смартфона. При использовании комплектного адаптера мощностью 25 Вт аппарат заряжается с 8-9% до 100% примерно за 1 час 20 минут. Важно отметить, что смартфон поддерживает более быструю зарядку мощностью 45 Вт (адаптер необходимо покупать отдельно), при использовании которой производитель обещает полный заряд за 30 минут.Мы протестировали автономность Galaxy Note10 + и в играх. Например, в PUBG Mobile с максимальными настройками графики за 15 минут перестрелок аппарат разрядился с 82% до 76%. Бенчмарк GameBench показал, что полного заряда хватит на 4,3 часа беспрерывной игры.Для начала мы зарядили Galaxy Note10 + с его аккумулятором на 4300 мАч до 100% и запустили на нём зацикленное воспроизведение видео в MX Player. Тест проходил в авиарежиме с яркостью дисплея, выставленной на 50%. Как видно на скриншотах выше, за 4 часа 29 минут аппарат разрядился до 82%. Спустя 22 часа 31 минуту теста осталось 10% заряда — результат внушительный. О стоимости новинки пока неизвестно.