Samsung Galaxy Note10+ обошел iPhone 11 Pro Max в скорости запуска приложений

Почти сразу после анонса новых iPhone стало известно, что они получили 4 ГБ оперативной памяти. Для современного Android-флагмана этого маловато, но операционная система iOS работает по-другому. Так или иначе, iPhone 11 Pro Max и Samsung Galaxy Note10+ сравнили в скорости запуска приложений. В первом круге, где важна мощь процессора и оптимизация ОС, выиграл iPhone, а во втором, где большую роль играет объем ОЗУ, победителем вышел корейский флагман. В конечном итоге выиграл именно Galaxy Note10+ благодаря втрое большему объему оперативной памяти.