Samsung Galaxy Note10+ оказался прочнее iPhone XS Max

Одним из отличий Samsung Galaxy Note10+ от Samsung Galaxy S10+ стало защитное стекло Gorilla Glass 6. Первый защищен им полностью, а вот у второго смартфона стекло защищает лишь переднюю панель. Сегодня в сети появилось видео, в котором Samsung Galaxy Note10+ и iPhone XS Max сравнивают на прочность при падении. По итогам четырех раундов победил Samsung Galaxy Note10+, подэкранный сканер отпечатков которого продолжил работать после всех испытаний. У Samsung Galaxy S10+, судя по другому видео, он вышел из строя после первого раунда.

Напомним, что Galaxy Note10+ оснащается 6,8-дюймовым Dynamic AMOLED-экраном Infinity-O с разрешением 3040:1440 пикселей, тройной основной камерой с 16 Мп со сверхширокоугольным модулем, 12 Мп главным модулем и 12 Мп модулем с телеобъективом, дополнительным датчиком для замера глубины, 10 Мп фронтальной камерой, 3D-сканером камеры смартфона, чипсетом Exynos 9825, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти, аккумулятором на 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 45 ватт, поддержкой сетей пятого поколения и стилусом S Pen.