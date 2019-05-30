Samsung Galaxy Note10 показали на качественном рендере

В сети появился новый качественный рендер топового смартфона Samsung Galaxy Note10, который будет представлен в конце августа. Отметим вертикально ориентированную тройную основную камеру в углу, которая очень похожа на камеру Huawei P30 Pro. Заслуживает упоминания и одинарная фронтальная камера, врезанная в экран по центру. Предполагается, что старшая модель Samsung Galaxy Note10 Pro получит уже сдвоенную фронтальную камеру, как это было в случае Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+. Впрочем, авторитетный искатель утечек Ice Universe утверждает, что и старшей модели достанется одинарная камеру для селфи. В общем, правду мы узнаем только после официально презентации.