Samsung Galaxy Note10 получил Android 11

Компания Samsung выпустила стабильную версию фирменной оболочки One UI 3.0 на основе Android 11 для европейских версий Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Помимо различных нововведений, прошивка под номером N97xFXXU6ETLL несет в себе декабрьский патч безопасности Android.

Выпущенный в августе прошлого года Samsung Galaxy Note10 оснащается 6,3-дюймовым Dynamic AMOLED-дисплеем Infinity-O с разрешением 2280:1080 пикселей и поддержкой HDR10+, подэкранным дактилоскопом, тройной основной камерой с 16 Мп с сверхширокоугольным модулем, 12 Мп главным модулем и 12 Мп модулем с телеобъективом, фронтальной камерой на 10 Мп, фирменным восьмиядерным процессором Exynos 9825, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, стилусом S Pen, а также аккумулятором на 3500 мАч.