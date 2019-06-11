Samsung Galaxy Note10 получит аккумулятор на 4170 мАч

Профильное издание 91mobiles поделилось подробностями о флагманских смартфонах Galaxy Note10 и Galaxy Note10 Pro, официальный анонс которых ожидается в августе этого года. Итак, стандартной модели прочат 6,4-дюймовый Dynamic AMOLED дисплей, от 128 ГБ флэш-памяти и аккумулятор на 4170 мАч. Старшая модель Galaxy Note10 Pro отличается 6,8-дюймовым Super AMOLED-дисплеем и от 256 ГБ до 1 ТБ флэш-памяти. При этом батарея будет той же ёмкости, что и у Galaxy Note10. В предыдущих слухах, напомним, фигурировал аккумулятор ёмкостью 4500 мАч.