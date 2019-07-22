Samsung Galaxy Note10 сравнили с Huawei Mate 30

Авторитетный искатель утечек Ice Universe поделился рендерами флагманского смартфона Samsung Galaxy Note10, который еще не был представлен официально. На первом изображении Galaxy Note10 сравнивается с отмененным смартфоном Samsung под кодовым названием Project R6. Этот аппарат должен был получить такой же экран, как и Note10. Второй рендер интереснее – здесь кореец сравнивается с грядущим китайским флагманам Huawei Mate 30. Смартфон от Samsung явно выглядит предпочтительнее из-за крохотного выреза по сравнению с огромной «чёлкой» у флагмана Huawei. Напомним, что официальный дебют Samsung Galaxy Note10 состоится 7 августа, а выход Huawei Mate 30 ожидается в октябре.