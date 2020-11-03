Samsung Galaxy Note20 FE получит небольшой дисплей

На бразильском сайте Samsung неожиданно обнаружились сведения о смартфоне Galaxy Note20 FE, который еще не был представлен официально. В описании к товару говорится, что аппарат получит экран со сравнительно скромной диагональю 6,5 дюйма (а с учётом скруглённых углов и вовсе 6,3 дюйма).

Напомним, что недавно корейский гигант представил смартфон Galaxy S20 FE, который оценен в России в 50 тысяч рублей. Аппарат оснащается фирменным чипсетом Exynos 990 с тактовой частотой до 2,7 ГГц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, 6,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 1080:2400 пикселей, сертификатом HDR10+ и частотой обновления 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт и беспроводной зарядки, фронтальной камерой разрешением 32-Мп, сдвоенной основной камерой на 12 Мп и 8 Мп, защитой согласно степени IP68.
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