Samsung Galaxy Note20 Ultra продавали за 20 евро

Финский сайт Samsung случайно позволил оформить предварительный заказ на новенький Samsung Galaxy Note20 Ultra за 20 евро. Разумеется, это вызвало огромный ажиотаж у желающих приобрести топовый смартфон по смешной цене. Но Samsung Finland довольно быстро спохватились, заявив о досадной ошибке и отменив все оформленные предзаказы. Настоящая цена Galaxy Note20 Ultra составляет 1300 долларов.

Новинка характеризуется 6,9-дюймовым загнутым на края Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением WQHD+, соотношением сторон 19,3:9 и временем отклика 9 мс, врезанной в экран 10-Мп фронтальной камерой, фирменным чипсетом Exynos 990 с модемом 5G Exynos Modem, основной камерой с модулями на 12-Мп, 108-Мп и 12-Мп с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией, защитой от воды и пыли IP68, ультразвуковым дактилоскопом с отдельным чипом безопасности, аккумулятором на 4500 мАч, быстрой проводной и беспроводной зарядкой и стереодинамиками от AKG с поддержкой Dolby Atmos