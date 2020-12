Samsung Galaxy Note20 на Exynos получил One UI 3.0

Недавно компания Samsung выпустила обновление фирменной надстройки One UI 3.0 для смартфонов серии Galaxy Note20 на базе платформы Qualcomm Snapdragon. Теперь настало время Samsung Galaxy Note20 на основе фирменной платформы Exynos. Сейчас стабильная оболочка One UI 3.0 на Android 11 распространяется в большинстве европейских стран и в некоторых других регионах. Корейского производителя можно лишь похвалить за расторопность, ведь изначально данный апдейт был запланирован на январь следующего года. В ближайшие недели обновление станет доступно для прошлогодних флагманов Note10 и S10, а до конца первой половины следующего года One UI 3.0 на Android 11 появится и на смартфонах Galaxy A.