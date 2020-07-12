Samsung Galaxy Note20 окажется не таким дорогим

Один из вьетнамских ритейлеров раскрыл цены на топовые смартфоны Samsung Samsung Galaxy Note20, выход которых ожидается в начале августа. Сообщается, что стандартный Samsung Galaxy Note20 будет стоить 992 доллара, Galaxy Note20 Ultra LTE – 1121 доллар, а Note20 Ultra 5G обойдется в 1300 долларов. Это чуть меньше 1000 и 1200 долларов, которые фигурировали в предыдущих слухах о Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra. Ранее смартфонам и вовсе приписывали ценники в 1249 евро и 1499 евро соответственно. Что до еще актуальных Samsung Galaxy Note10 и Galaxy Note 10+, то они появились в продаже по цене в 999 и 1149 евро соответственно.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Note20
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