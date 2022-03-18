Samsung Galaxy Note20 получает One UI 4.1

Samsung представила One UI 4.1 вместе с серией Galaxy S22, а теперь его получает Galaxy Note20. Версия встроенного ПО — N98xFXXU3FVC5 (где x — цифра для разных версий телефонов Note20 и Note20 Ultra), она также должна быть доступна в меню «Настройки» в разделе «Обновление программного обеспечения».

One UI 4.1 содержит множество улучшений наряду с важными исправлениями ошибок и исправлениями безопасности. Теперь есть умный календарь, который считывает даты из всех приложений для обмена сообщениями и упрощает ввод данных в самом приложении «Календарь». Samsung Pay — еще одно огромное улучшение. Пользователи Galaxy Note20 теперь смогут хранить свои водительские права, посадочные талоны и билеты в кино, что делает приложение Samsung похожим на Google Play и Apple Wallet. RAM Plus — это функция, которую почти каждый производитель теперь включает в свои устройства, и One UI 4.1 предложит вам на выбор четыре варианта от 2 ГБ до 8 ГБ.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Note20
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